FG Sunset : la nouvelle déclinaison estivale de l’offre de Maison FG

La Maison FG élargit son éventail de radios thématiques avec FG Sunset, une nouvelle antenne digitale pensée pour accompagner les instants de détente estivale. Cette nouvelle déclinaison rejoint les formats "lifestyle" déjà en place — FG At Home, FG At Work, FG Driving, FG Training, FG Running, FG Apéro — et s’inscrit dans une logique d’usages ancrés dans les moments de vie des auditeurs.

Disponible via RadioFG.com et son application mobile, FG Sunset propose une programmation musicale orientée melodic, afro house, chill, house et indie dance, avec une tonalité résolument alternative et tournée vers la découverte. Cette grille sonore est également reprise chaque jour entre 17h et 20h sur FG Chic Ibiza et FG Chic Berlin/Hambourg.