Europe 1 : plus de 16 millions de téléchargements de replays

L'émission "Hondelatte raconte" enregistre, en un an, une augmentation de 9%. Christophe Hondelatte s'est notamment illustré ces derniers mois à travers des affaires comme "L'Affaire Daval", "Le Casse Spaggiari" et s'est également "glissé" dans la peau de Jeffrey Dahmer. L'émission "Historiquement Vôtre" enregistre 1.3 million de téléchargements, l'émission qui s’amuse avec l’Histoire en retraçant les destins extraordinaires de personnalités qui n’auraient jamais pu se croiser génère, en un an, une hausse de 45%.

incarné par l’historienne Virginie Girod, le podcast natif "Au Cœur de l’Histoire" poursuit sur sa lancée avec une hausse 39% en un an avec plus de 1.2 million de téléchargements...