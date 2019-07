Europe 1 : Guimier quitte la station, Belliard à la matinale

Arnaud Lagardère a également dévoilé les contours de la grille de rentrée d'Europe 1 : Matthieu Belliard reprend la tranche 6h/9h après le départ de Nikos Aliagas. Anne Roumanoff reste sur l'antenne pour une émission d'une heure. Désormais, les journaux seront plus longs et l'antenne diffusera un peu plus de musique gold. Pas d'informations sur les futures incarnations des tranches 16h/18 et 18h/20h, assurée cette saison par Mathieu Belliard. Côté communication, une grosse campagne de publicité sera lancée à la rentrée. Etonnant, il a indiqué que les musicales "ne sont pas en vente", les offres reçues n'étant pas assez généreuses, à l'inverse de ses déclarations du début du mois du juin. Si elles étaient vendues, il conserverait la régie publicitaire et Europe 1.