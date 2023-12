Eurocom installe une console DHD 52MX à Nostalgie

Le DHD XC3 comprend deux modules DSP double cœur dans 1U d'espace rack. Ceux-ci prennent en charge conjointement jusqu'à 48 faders stéréo et 72 bus stéréo. Le XC3 peut gérer 16 canaux audio IP AES67 et fournit une connectivité IP pour le contrôle des appareils à distance. Il est équipé en usine d'un module d'interface audio IP DHD IPx, qui fait également office de contrôleur. Un deuxième port IPx est disponible pour une utilisation avec les modules d'extension audio IP. Les cartes IPx sont disponibles en versions 128 entrées/sorties AES67/Ravenna, 64 entrées/sorties Dante et 512 entrées/sorties Dante.

Les cœurs IP XC3 ont été conçus pour qu'ils correspondent parfaitement à toutes les applications qui se réalisent de manière courante dans les studios d'antenne à la radio.