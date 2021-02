Étude IPSOS : le DAB+ cartonne en Belgique

Un dernier enseignement de l’étude IPSOS est sa contribution à l’audience du média radio. En effet, le DAB+ ajoute 6 % de population en plus à celle qui écoute en FM, 8% de population en plus pour l’écoute en voiture et 4% en plus pour l’écoute sur un récepteur domestique.

Par ailleurs, la fréquence d'écoute en FM et en DAB+ sont à peu près les mêmes. 92% des auditeurs francophones déclarent écouter la radio en FM au moins une fois par semaine pour 91% en DAB+. Les deux autres technologies numériques d’écoute de la radio génèrent des fréquences d’écoute hebdomadaires significativement plus faibles : 74% pour la radio par internet et 72% pour la télévision numérique. On peut donc dire que le DAB+ est la meilleure technologie numérique pour perpétuer la grande fidélité d’écoute de la radio.