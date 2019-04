Étude IFOP/SIRTI : les Français plébiscitent les radios des territoires €

L’écoute de la radio est une habitude très ancrée dans le quotidien des Français (94% des Français de 15 ans et plus écoutent la radio, quels que soient le mode ou le lieu). ​

L’image de l’offre de radios disponibles en France est globalement très bonne (91%, 97% pour ceux qui écoutent souvent la radio, mais quand même 58% pour ceux qui ne l’écoutent jamais), et ce, quel que soit l’âge des Français.

Dans son traitement de l’actualité, la radio fait partie des médias les plus proches des préoccupations : 72% des Français pensent que la radio est proche de leurs préoccupations dans le traitement de la réalité, contre 74% pour la télévision, 65% pour la presse et 43% pour les réseaux sociaux. Si on regarde par âge, chez les 35-49, 79% des Français pensent que la radio est proche de leurs préoccupations dans le traitement de la réalité, 73% pour la presse, 71% pour la télévision et 45% pour les réseaux sociaux.