Etats-Unis : un podcast conspirationniste banni par Apple et Spotify

Un podcast au coeur d’un coup de balai sur les plateformes Podcasts d’Apple et Spotify aux Etats-Unis. Selon Le Monde , relayant la version américaine de Buzzfeed , cinq des six épisodes du podcast "InfoWars" produits par Alex Jones ont été déférencés d’iTunes et de l’application Podcasts d’Apple.Interrogé par Buzzfeed, Apple n’a pas souhaité commenter sa décision de de ne laisser disponible qu’une partie de la sérieAlex Jones est à la tête du site d’extrême droite complotiste Infowars. Il bénéficie d’une audience assez large aux Etats-Unis où ces thèses sont particulièrement populaires. Parmi ses faits d’armes, il affirme que l’attaque par arme à feu de l’école de Sandy Hook, en 2012, n’avait jamais existé.