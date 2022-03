États-Unis : le classement des podcasts

Le réseau NPR se classe à la 2e place avec 34.3 millions de téléchargements hebdomadaires et 6.9 millions d'utilisateurs hebdomadaires, suivi par Audacy Podcast Network avec 31.4 millions de téléchargements hebdomadaires et 7.3 millions d'utilisateurs hebdomadaires moyens. Soulignons que le nombre total de téléchargements hebdomadaires pour les 20 principaux éditeurs a augmenté de 13% en janvier pour atteindre 213 millions de téléchargements hebdomadaires moyens. Par ailleurs, les trois meilleurs podcasts incluent "NPR News Now" (NPR), "Crime Junkie" (audiochuck/Stitcher Media) et "The Ben Shapiro Show" (Cumulus Podcast Network). En moyenne, les auditeurs de podcast téléchargent quatre podcasts par semaine.