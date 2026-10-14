États-Unis : l'heure d'été permanente inquiète les radios AM

À quelques jours du passage à l'heure d'hiver en France, il est intéressant d'observer le débat outre-Atlantique. Aux États-Unis, le retour à l'heure standard est prévu le dimanche 1er novembre 2026, jusqu'au 14 mars 2027. Mais le "Sunshine Protection Act" prévoit de rendre l'heure d'été permanente. La Chambre a adopté le texte en juillet par 308 voix contre 117.

Donald Trump soutient cette réforme, tandis que le sénateur républicain Tom Cotton menace de recourir à l'obstruction parlementaire au Sénat, où 60 voix seraient nécessaires pour surmonter cette procédure. Le sénateur Roger Wicker estime que l'opposition pourrait être plus importante que prévu, notamment en raison des risques liés aux déplacements scolaires avant le lever du soleil. Le sénateur Rick Scott souhaite néanmoins obtenir un vote après les élections.