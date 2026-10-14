États-Unis : l'heure d'été permanente inquiète les radios AM

Vous aimerez aussi
-
La bande AM américaine a perdu 125 stations depuis fin 2024
-
La radio publique américaine prend des cheveux blancs
-
TDF étend ses expérimentations 5G Broadcast à Nantes et Vannes
-
L’ANFR recense 72 816 sites de réseaux mobiles autorisés en France
-
Aux États-Unis, la radio reste un canal de découverte musicale
À quelques jours du passage à l'heure d'hiver en France, il est intéressant d'observer le débat outre-Atlantique. Aux États-Unis, le retour à l'heure standard est prévu le dimanche 1er novembre 2026, jusqu'au 14 mars 2027. Mais le "Sunshine Protection Act" prévoit de rendre l'heure d'été permanente. La Chambre a adopté le texte en juillet par 308 voix contre 117.
Donald Trump soutient cette réforme, tandis que le sénateur républicain Tom Cotton menace de recourir à l'obstruction parlementaire au Sénat, où 60 voix seraient nécessaires pour surmonter cette procédure. Le sénateur Roger Wicker estime que l'opposition pourrait être plus importante que prévu, notamment en raison des risques liés aux déplacements scolaires avant le lever du soleil. Le sénateur Rick Scott souhaite néanmoins obtenir un vote après les élections.
Donald Trump soutient cette réforme, tandis que le sénateur républicain Tom Cotton menace de recourir à l'obstruction parlementaire au Sénat, où 60 voix seraient nécessaires pour surmonter cette procédure. Le sénateur Roger Wicker estime que l'opposition pourrait être plus importante que prévu, notamment en raison des risques liés aux déplacements scolaires avant le lever du soleil. Le sénateur Rick Scott souhaite néanmoins obtenir un vote après les élections.
La NAB défend les contraintes techniques des stations AM
La National Association of Broadcasters (NAB) s'oppose au projet, notamment en raison de ses conséquences sur les stations AM. Une heure d'été permanente repousserait le lever du soleil après 8 heures dans une grande partie du pays, voire après 9 heures dans certaines régions. Or, de nombreuses stations AM ne peuvent émettre qu'en journée ou doivent réduire leur puissance et utiliser des antennes directionnelles pendant la nuit. Leur couverture serait donc limitée durant les émissions matinales, une tranche importante pour leurs recettes publicitaires. En contrepartie, certaines pourraient diffuser plus longtemps ou à puissance supérieure en fin d'après-midi, alors qu'elles doivent parfois réduire leur signal avant 17 heures en hiver.
L'équilibre économique reste toutefois incertain. Dans un document publié en juin 2026 (lire ICI), la NAB souligne également les difficultés qu'entraîneraient des règles horaires différentes selon les États.
L'équilibre économique reste toutefois incertain. Dans un document publié en juin 2026 (lire ICI), la NAB souligne également les difficultés qu'entraîneraient des règles horaires différentes selon les États.