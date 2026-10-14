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Mercredi 14 Octobre 2026 - 07:40

États-Unis : l'heure d'été permanente inquiète les radios AM


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Alors que la France passera à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026, le débat sur le changement d'heure se poursuit aux États-Unis. Le projet d'heure d'été permanente, soutenu par Donald Trump, rencontre l'opposition de plusieurs sénateurs et de la National Association of Broadcasters. Pour les radios AM, les conséquences pourraient être techniques et économiques.


États-Unis : l'heure d'été permanente inquiète les radios AM

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À quelques jours du passage à l'heure d'hiver en France, il est intéressant d'observer le débat outre-Atlantique. Aux États-Unis, le retour à l'heure standard est prévu le dimanche 1er novembre 2026, jusqu'au 14 mars 2027. Mais le "Sunshine Protection Act" prévoit de rendre l'heure d'été permanente. La Chambre a adopté le texte en juillet par 308 voix contre 117.
Donald Trump soutient cette réforme, tandis que le sénateur républicain Tom Cotton menace de recourir à l'obstruction parlementaire au Sénat, 60 voix seraient nécessaires pour surmonter cette procédure. Le sénateur Roger Wicker estime que l'opposition pourrait être plus importante que prévu, notamment en raison des risques liés aux déplacements scolaires avant le lever du soleil. Le sénateur Rick Scott souhaite néanmoins obtenir un vote après les élections.

La NAB défend les contraintes techniques des stations AM

La National Association of Broadcasters (NAB) s'oppose au projet, notamment en raison de ses conséquences sur les stations AM. Une heure d'été permanente repousserait le lever du soleil après 8 heures dans une grande partie du pays, voire après 9 heures dans certaines régions. Or, de nombreuses stations AM ne peuvent émettre qu'en journée ou doivent réduire leur puissance et utiliser des antennes directionnelles pendant la nuit. Leur couverture serait donc limitée durant les émissions matinales, une tranche importante pour leurs recettes publicitaires. En contrepartie, certaines pourraient diffuser plus longtemps ou à puissance supérieure en fin d'après-midi, alors qu'elles doivent parfois réduire leur signal avant 17 heures en hiver.
L'équilibre économique reste toutefois incertain. Dans un document publié en juin 2026 (lire ICI), la NAB souligne également les difficultés qu'entraîneraient des règles horaires différentes selon les États.

Tags : AM, changement d'heure, diffusion, États-Unis, NAB, signal



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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