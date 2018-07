Énorme progression de Oui FM

Oui FM signe son meilleur score depuis 18 ans (saison 2000-2001) et le 3e meilleur score depuis son origine. En Île-de-France, avec 182 000 auditeurs quotidiens (septembre 2017 - juin 2018), la radio gagne 57 000 nouveaux auditeurs en un an et réalise son meilleur score depuis 2014. En province, avec une audience annuelle de 174 000 auditeurs quotidiens, elle signe son record historique et gagne 41 900 nouveaux auditeurs en un an. "La Radio du Rock" confirme ainsi sa forte légitimité sur le courant musical auquel elle consacre tous ses efforts depuis plus de 31 ans alors qu'elle ne dispose que de 27 fréquences en France dont seulement 2 dans les 20 premières villes.