En Nouvelle-Aquitaine, la radio est un "média puissant"

2h51. C'est la durée d'écoute par auditeur en Nouvelle-Aquitaine. La région est une grande consommatrice de la radio : 82.5% des 13 ans et + écoutent la radio chaque jour de la semaine en Nouvelle-Aquitaine et 76,7% à Bordeaux (contre 79,3% en France) selon cette étude exclusive (lire également ICI ). dévoilée aujourd'hui à Bordeaux à l'occasion du RadioTour. Cela représente 4.2 millions d’individus, dont 602 000 à Bordeaux. Sur ce territoire, la radio est un média transgénérationnel écouté par 86.1% des hommes et par 79.3% des femmes. Les programmes généralistes drainent à eux seul près de 47% de l'audience contre 31.5% pour les programmes musicaux et près de 12% pour les programmes locaux.