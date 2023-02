En France, les usages et les pratiques se numérisent

On notera aussi aussi que 27% des Français sont équipés d'une enceinte connectée à domicile ou que 65% écoutent toujours le plus souvent la radio via le poste de radio FM / DAB alors que 35% l'écoutent le plus souvent par Internet. Ce baromètre nous apprend que 75% des Français écoutent la radio ou des contenus audio (podcasts ou musiques) en direct ou à la demande.

Piloté de manière conjointe par l’Arcom, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), le Conseil Général de l’Economie (CGE) et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), et réalisé avec le Credoc, ce Baromètre du numérique se positionne comme une étude de référence sur la diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la société française.