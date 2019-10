En Belgique, NGroup soutient l’événement ORBIT by Pub

En 2019, NGroup s’investit dans le projet « Safe Water Supply » en Erythrée qui permet d’approvisionner 11.000 foyers en eau potable grâce à une technologie de puits de forage. Ce projet a un impact en matière de santé, de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de l'écosystème. En soutenant l’évènement "ORBIT by Pub", NGroup s’associe à leur ambition de comprendre comment opérer un changement d’approche, de comportement et d’attitude. Discuter, échanger et penser à adopter une communication responsable dans les stratégies de marque