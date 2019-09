En 2019, Nostalgie Belgique fête ses 30 ans

"Afin d’en écrire un nouveau chapitre, nous avons délibérément décidé de maintenir toute notre équipe d’antenne en place, plus motivée que jamais, afin de célébrer les 30 ans de Nostalgie en Belgique" a expliqué Frédéric Herbays, le directeur des programmes de Nostalgie Belgique.

"Et comme nous aimons les surprises, c’est un thème sur lequel personne ne nous attend qui sera le fil conducteur de cet anniversaire, à savoir la New Beat et son célèbre "smiley". En 1989, il y a 30 ans, ce courant musical créé en Belgique faisait fureur dans le monde entier. Nous nous en inspirerons pour organiser notre grande soirée d’anniversaire en fin d’année". Thème de cette soirée d'anniversaire : "un samedi soir en 1989".