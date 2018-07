Elliot nouveau patron du Morning de Fun Radio

LLPR - L’été, quelles sont les grandes différences avec la matinale du reste de la saison ?

Elliot - Pour la première édition, cet été, nous avons gardé les bases de Bruno Dans La Radio, les auditeurs fidèles ne seront pas perdus. On a gardé les fondamentaux, tout en apportant un tas de nouveautés, de nouvelles chroniques, des nouveaux jeux… Mais aussi des moments que les auditeurs n’ont jamais entendus, avec les off de Bruno Dans La Radio. J’ai enregistré tous les micros hors antenne pendant quatre mois ! Je vais tout diffuser. Et, grosse nouveauté, j’ai lancé un WhatsApp de l’émission, où les auditeurs peuvent nous contacter gratuitement, nous raconter absolument tout ce qu’ils veulent, nous envoyer des photos des vidéos des messages audio, histoire que la famille soit encore plus proche.