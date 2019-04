Editis confirme son ancrage dans l’audio et lance sa série de podcasts littéraires

"Avec le lancement de cette série de podcasts, nous souhaitons offrir une expérience inédite et une rencontre intime et surprenante avec nos auteurs de prestige. Ce format offre une réelle liberté de ton et nous permet de créer une nouvelle proximité avec nos lecteurs" a expliqué Cécile Berger, Directrice Marketing d’Editis. "La série d’entretiens ‘’Des livres et moi’’ est un projet qui me tient particulièrement à cœur. A travers ces podcasts, je souhaite créer un moment unique avec les auteurs que je rencontre. Il s’agit d’un exercice très particulier qui permet de sortir des sentiers battus et découvrir ces personnalités sous un nouveau jour : non plus seulement grâce à leur plume, mais aussi à travers leur voix et leurs intonations" a ajouté Vincent Malone.