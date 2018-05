"Écoutez le cinéma", la webradio de France Inter en direct de Cannes

Associée au Centre National du Cinéma et de l’Image animée (CNC), France Inter lancera, pour la première fois, une webradio éphémère entièrement dédiée au cinéma : "Écoutez le cinéma " Elle sera diffusée pendant toute la durée du festival, du 8 au 19 mai. Au programme de la webradio, toute l’actualité du festival avec Eva Bettan, Augustin Trapenard, Laure Adler, Laurent Delmas, Christine Masson, Corinne Pélissier et Philippe Randé mais également les quatre Masterclasses du festival avec Christopher Nolan, Ryan Coogler, John Travolta et Gary Oldman. À suivre, les grands débats du cinéma d’aujourd’hui avec le Centre National du Cinéma et de l’Image animée ainsi que les portraits de celles et ceux qui font le festival cette année et un hommage à Jeanne Moreau.