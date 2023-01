EAR : l'audience de la radio le week-end

De 71.1% d'audience cumulée en semaine, on passe à 58.8%, le week-end. L'audience est, là aussi, en baisse. En un an, le week-end, la radio a perdu 3.1%, passant de 61.9% à 58.8%. La DEA a également perdu 3 minutes. Toutes les Généralistes sont en baisse le samedi et le dimanche : France Inter (10.4), RTL (7.3), France Bleu (4.4), RMC (3.6) et Europe 1 (2.9).

C'est aussi compliqué chez les Musicales. Seuls deux stations voient leur audience cumulée en (légère) hausse : Rire & Chansons (1.5) et Fun Radio (2.2). Dans la catégorie des "Programmes locaux", ça ne bouge pas pour FIP (1.1) et pour les 583 radios associatives (1.5). En revanche, le week-end, les 128 stations des Indés Radios perdent près d'un point.

Dans l'ordre, ce sont les programmes Généralistes qui perdent le plus le week-end : -2.7%. Suivent les Musicales (-1.2), les "Programmes locaux" (-1.1) et les "Programmes thématiques" (-0.4).