Droit de réponse : Rouge Rédigé par Brulhatour le Mercredi 5 Septembre 2018 à 17:00





Suite à notre précédent article sur la situation sociale à Rouge, Sandra Boussaha, directrice générale, nous a demandés de publier l'ensemble de son interview que nous avons réalisé. Nous publions donc in extenso l'ensemble de nos questions et de ses réponses.



LLPR - Comment expliquez-vous le recul de Rouge en termes d’audience depuis 2 ans ?

Sandra Boussaha - Le recul est dû d'abord aux performances de nos concurrents qui ont su plaire à de nombreux auditeurs de l'arc lémanique, mais aussi le changement total du panel Mediapulse, avec comme apothéose la demi-mesure du dernier semestre. Nous avons avec 131'000 auditeurs... pas perdu d'auditeurs (116'000 S01/2016). Nous n'avons pas su, surtout faire aussi bien que les autres radios lémaniques.



LLPR - Sur les effectifs, comment expliquez-vous la nombreuse vague de départs de collaborateurs (plus d’une dizaine) depuis plusieurs mois ?

SB - Depuis 2 ans, suite à nos descentes d'audience, nous avons décidé en effet de procéder à une refonte totale de l'antenne pour offrir à nos auditeurs un tout nouveau programme et pouvoir rivaliser avec les autres radios de l'arc lémanique. La refonte totale de l'antenne a entraîné effectivement des départs, certains volontaires d'autres peut être moins.



LLPR – Faites-vous vous appel à des prestataires en voice -rack pour vos émissions et notamment les journaux, info trafic etc. ? Si oui lesquels et pour quelles raisons ?

SB - Nous avons en effet fait appel à des voice trackers pour des émissions de flux et à une agence de presse pour nos journaux durant la période estivale. Et aussi à une période bien moins heureuse de notre histoire lorsque Sonia a dû quitter brutalement le Morning, en mars dernier pour de graves raisons de santé et nous avons dû improviser un Morning semi enregistré pendant une longue période. A partir de la rentrée nous avons une nouvelle équipe avec, entre autres, "Caro et Manu" dans le Morning et "Berenice et Arthur" dans Le Rezo.



LLPR - Pour quelles raisons ne souhaitez-vous pas rejoindre les RRR qui regroupent les principales radios privées romandes ?

SB - Nous ne le souhaitons pas parce que nous avons toujours souhaité être indépendant de toute forme de compromis, notre indépendance fait partie de nos valeurs.



LLPR - Certaines sources nous ont communiqué que vous étiez précédemment assistante d’antenne et que vous avez été nommée subitement directrice générale. Comment expliquez-vous cette évolution soudaine ?

SB - Vous êtes bien mal renseigné, je suis entrée à Rouge FM 2006 comme responsable financière, puis j'ai été nommée directrice financière du Groupe Rouge en 2010 et ensuite directrice générale en avril 2017.

