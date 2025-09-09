Douze nominations pour des membres de l’ARCQ aux Prix Rencontres de l’ADISQ

Vous aimerez aussi
-
Bell Média confirme ses voix phares pour la saison radio 2025-2026
-
Le CRTC met en place un fonds temporaire pour soutenir les infos locales à la radio
-
L'oreille des Canadiens s’ouvre aux balados vidéo et à l’IA
-
Canada : croissance des podcasts, bascule des plateformes et stabilité des genres
-
Canada : la radio conserve sa portée massive selon Numeris
L’événement, qui aura lieu à la Société des arts technologiques (SAT) à Montréal, le 25 septembre, couronnera même une radio membre de l’ARCQ puisque les cinq stations en lice proviennent du réseau : CFIM 92.7 FM (Îles-de-la-Madeleine), CFMF 103.1 (Fermont), CIBL 101.5 (Montréal); Country POP 103.1 (Louiseville); et FM 103.3 (Longueuil).
France Dubé (FM 103.3 à Longueuil) et Karl Gagné-Côté (CFMF 103.1 à Fermont), sont pour leur part nommés dans la catégorie "Directeurs des programmes de l’année – Station de radio, marché régional". France Dubé ainsi qu’Émilie Munro (103.7 Radio Acton à Acton Vale) pourraient également repartir avec le prix convoité dans la catégorie "Directeur musical de l’année – Station de radio, marché régional".
France Dubé (FM 103.3 à Longueuil) et Karl Gagné-Côté (CFMF 103.1 à Fermont), sont pour leur part nommés dans la catégorie "Directeurs des programmes de l’année – Station de radio, marché régional". France Dubé ainsi qu’Émilie Munro (103.7 Radio Acton à Acton Vale) pourraient également repartir avec le prix convoité dans la catégorie "Directeur musical de l’année – Station de radio, marché régional".
Dans la catégorie "Animateur ou chroniqueur culturelde l’année – Station de radio, marché régional", on retrouve parmi les nommés Roxane St-Gelais (FM 103.3 à Longueuil), de même que Lyne Trempe (103.7 Radio Acton à Acton Vale).
Enfin, la station FM 103.3 remporte sa cinquième nomination des Prix Rencontres de l’Adisq avec Primeurs FM 103.3 dans la catégorie Initiative musicale. C’est le 25 septembre que les professionnels canadiens connaîtront les gagnants de cet important rendez- vous. D’ici là, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québect ient à saluer tous les nommés.
Enfin, la station FM 103.3 remporte sa cinquième nomination des Prix Rencontres de l’Adisq avec Primeurs FM 103.3 dans la catégorie Initiative musicale. C’est le 25 septembre que les professionnels canadiens connaîtront les gagnants de cet important rendez- vous. D’ici là, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québect ient à saluer tous les nommés.