Douze nominations pour des membres de l’ARCQ aux Prix Rencontres de l’ADISQ

L’événement, qui aura lieu à la Société des arts technologiques (SAT) à Montréal, le 25 septembre, couronnera même une radio membre de l’ARCQ puisque les cinq stations en lice proviennent du réseau : CFIM 92.7 FM (Îles-de-la-Madeleine), CFMF 103.1 (Fermont), CIBL 101.5 (Montréal); Country POP 103.1 (Louiseville); et FM 103.3 (Longueuil).

France Dubé (FM 103.3 à Longueuil) et Karl Gagné-Côté (CFMF 103.1 à Fermont), sont pour leur part nommés dans la catégorie "Directeurs des programmes de l’année – Station de radio, marché régional". France Dubé ainsi qu’Émilie Munro (103.7 Radio Acton à Acton Vale) pourraient également repartir avec le prix convoité dans la catégorie "Directeur musical de l’année – Station de radio, marché régional".