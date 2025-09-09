La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 9 Septembre 2025 - 11:40

Douze nominations pour des membres de l’ARCQ aux Prix Rencontres de l’ADISQ


C’est avec un grand enthousiasme que l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) tient à féliciter six de ses stations membres pour leurs douze nominations combinées aux Prix Rencontres décernés aux radios dans le cadre des rencontres de l’Adisq.


L’événement, qui aura lieu à la Société des arts technologiques (SAT) à Montréal, le 25 septembre, couronnera même une radio membre de l’ARCQ puisque les cinq stations en lice proviennent du réseau : CFIM 92.7 FM (Îles-de-la-Madeleine), CFMF 103.1 (Fermont), CIBL 101.5 (Montréal); Country POP 103.1 (Louiseville); et FM 103.3 (Longueuil).
France Dubé (FM 103.3 à Longueuil) et Karl Gagné-Côté (CFMF 103.1 à Fermont), sont pour leur part nommés dans la catégorie "Directeurs des programmes de l’année – Station de radio, marché régional". France Dubé ainsi qu’Émilie Munro (103.7 Radio Acton à Acton Vale) pourraient également repartir avec le prix convoité dans la catégorie "Directeur musical de l’année – Station de radio, marché régional".

Dans la catégorie "Animateur ou chroniqueur culturelde l’année – Station de radio, marché régional", on retrouve parmi les nommés Roxane St-Gelais (FM 103.3 à Longueuil), de même que Lyne Trempe (103.7 Radio Acton à Acton Vale).
Enfin, la station FM 103.3 remporte sa cinquième nomination des Prix Rencontres de l’Adisq avec Primeurs FM 103.3 dans la catégorie Initiative musicale. C’est le 25 septembre que les professionnels canadiens connaîtront les gagnants de cet important rendez- vous. D’ici là, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québect ient à saluer tous les nommés.

Tags : ADISQ, ARCQ, Canada, CFIM, CFMF, CIBL, Québec, radios communautaires



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


