Deux nouvelles radios en FM dans les Alpes-Maritimes

"Nous sommes très heureux d’enrichir l’offre de radios dans les Alpes-Maritimes, les auditeurs vont pouvoir découvrir des formats de radios très différents et inédits dans la région ! Elles font partie des radios indépendantes les plus écoutées en France, et si elles sont déjà accessibles en DAB+, c’est une très bonne nouvelle qu’elles puissent désormais également être écoutées en FM" a expliqué Pour Jean-Éric Valli, président du Groupe 1981.

Le groupe 1981 développe désormais 10 radios (BlackBox, Forum, Latina, Oüi FM, Radio Life, Radio Collector Swigg, Vibration, Voltage et Wit FM). Il couvre de nombreuses régions françaises et est le 7ème groupe de radio le plus écouté en ligne (source ACPM).