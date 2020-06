Deux nominations au sein de Médiamétrie

Julien Rosanvallon, Directeur Exécutif Télévision et Internet de Médiamétrie, est nommé directeur général adjoint en charge des Mesures d’Audience. Il succède à ce titre à Benoît Cassaigne qui fait valoir ses droits à la retraite mais conserve une mission de conseil auprès de la Présidence de Médiamétrie. "Je remercie infiniment Benoît Cassaigne pour son action au sein de Médiamétrie. Benoît a été un acteur essentiel de l’innovation des mesures d’audience des médias. Pour n’en citer que quelques-unes : la mesure hybride de l'internet fixe en 2012, la mesure de l’internet global en 2015, en télévision l’intégration du différé puis du replay et cette année du hors domicile dans le Médiamat, et aussi la mesure de la radio en streaming et des podcasts. Benoît Cassaigne a également largement contribué au développement de la position de tiers de confiance neutre et indépendant de Médiamétrie pour l'écosystème médias et digital" a souligné Yannick Carriou, Président-Directeur Général de Médiamétrie.