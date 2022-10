Deux Français sur trois prêts à suivre les J.O. 2024

On observe de nombreuses valeurs communes entre les J.O. et la presse puisque, sur l’ensemble des valeurs étudiées dans l’étude, 68% des personnes attribuant une valeur aux J.O., l’attribuent également à la presse ; inversement lorsqu’on se positionne sur les personnes qui attribuent une valeur à la Presse, 75% des personnes l’attribuent également aux J.O.

Il y a une donc vraie congruence entre les J.O. et les marques de presse notamment sur les valeurs du "vivre ensemble" au sens le plus large : ouverture sur le monde, diversité, respects, droit de l’homme, solidarité, l’aide à l’inclusion et la mixité sociale, qui constitue un contexte favorable permettant de démultiplier la réceptivité d’une campagne de communication. De fait, les J.O. 2024 sont une réelle opportunité pour les marques de communiquer autour des JO dans le média Presse.