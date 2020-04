Des audiences record pour le studio de podcasts Nouvelles Écoutes

Malgré le confinement, de nombreux podcasteurs indépendants continuent à produire des contenus exclusifs pour accompagner les auditeurs dans leur quotidien. Aussi, la régie Nouvelles Écoutes, forte de son savoir-faire depuis deux ans, souhaite accompagner les podcasters indépendants qui ont encore plus besoin de soutien en cette période de crise sanitaire et économique. Les espaces pré et post roll invendus des podcasts Nouvelles Écoutes sont notamment mis à disposition pour faire découvrir les podcasts indépendants de la régie, une façon de contribuer à la découvrabilité des podcasts indépendants.