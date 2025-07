"Des Ondes Vocast" : Albert Spano s'explique sur son départ de RFM

Dans le dernier épisode "Des Ondes Vocast", Albert Spano revient longuement sur les raisons de son départ de RFM. Il évoque avec franchise cette étape professionnelle marquante. Ce départ, survenu à la fin de la saison 2024-2025, s’inscrit dans un parcours dense, de NRJ à Europe 2, en passant par Rire & Chansons et RFM. Pendant plus de 30 minutes d’entretien, il revient sur ses débuts, sa manière de vivre l’antenne, ses choix éditoriaux et son regard sur le média radio aujourd’hui.

À écouter également dans cet épisode : Vito. Il est le jeune réalisateur de la matinale sur Europe 2. Il partage les coulisses de cette matinale lancée en milieu de saison. On retrouve aussi un bilan de la saison. Julien Vigier partage ses "Carnets d’Écoute" et comme chaque mois, le Zoom actu d’Olivier Oddou, avec une sélection concise des infos radio à ne pas manquer.