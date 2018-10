Dès 15 heures, "la musique à l'assaut des podcasts" en direct sur ConnectOnAir.com

RADIO 2.0 WEBINAR SERIES

17 OCT, 13H-13H40 @ TRIANON

A suivre en vidéo dès 15h sur



ConnectOnAir.com , une production Broadcast Associés

Avec :

Mehdi Maizi, Curator Rap/R&B et animateur de Speakeasy/Deezer, LaSauce/OKLM, NoFun/Binge Audio

Carine Fillot, Fondatrice chez #HackTheRadio

Sylvia Hansel, Auteure (écrit / musique), compositrice / guitariste, bassiste, chanteuse / Podcast radio

Sam Zniber, Consultant Zniber Media et VP Radio Intelligence

Modéré par Françoise Nottrelet, fondatrice de House of Podcasts



Organisé par ActuOnda et les Editions de l'Octet, en partenariat avec La Lettre Pro de la Radio et le Salon de la Radio