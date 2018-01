Déjà 108 emplois trouvés par "Les chasseurs d'emploi" de Contact FM

"C'est une émission pensée pour simplifier le processus d'embauche : 100% gratuite et facile d'accès via un un coup de fil à l'antenne ou un post sur Facebook. Résultat, grâce à l'émission, déjà 108 personnes ont trouvé un emploi dans la région. Et la demande est de plus en plus forte" a assuré Nicolas Pavageau, directeur général délégué de Contact FM. Le fil rouge de ce programme est la mise en connexion entres les auditeurs à la recherche d’un Job et et les recruteurs : "nous proposons cette émission avant tout pour trouver des solutions et aucunement pour faire du business sur le dos des auditeurs".