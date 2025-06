Deezer devient partenaire officiel de la LDLC Arena

Installé au cœur de l’Arena, le "booth" Deezer proposera aux fans de tester leurs connaissances musicales à travers des quiz et animations ludiques, en lien avec les artistes à l’affiche. Les abonnés Deezer profiteront également d’avantages liés à ce partenariat : grâce au programme de fidélité Deezer Club, ils auront l’opportunité de gagner des places pour les concerts les plus attendus à la LDLC Arena, et vivre des expériences exclusives.

"C'est la philosophie de Deezer : faire vivre à ses abonnés des expériences musicales uniques dans et en dehors de l'app, au plus près de leurs artistes préférés" a indiqué Alexis Lanternier, directeur général de Deezer.