Deezer : 10 ans de streaming musical

Fondée en 2007 par Daniel Marhely alors âgé de 23 ans, Deezer est désormais disponible dans plus de 180 pays, partenaire de milliers de maisons de disque, indépendantes ou très connues, et propose l'un des plus gros catalogues du marché (plus de 43 millions de titres). La formule de Deezer fonctionne grâce à des recommandations d'experts musicaux et un algorithme qualifiée "d'intelligent". Chaque utilisateur peut accéder à la musique illimitée sur web et mobile, avec plus d'avantages pour les abonnés Premium+, notamment la musique à la demande ainsi que des podcasts sur tous leurs appareils, sans pub et dans une qualité audio supérieure.

Deezer fédère désormais 12 millions d'utilisateurs actifs depuis 185 pays et propose 100 millions de playlistes.