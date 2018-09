Découvrez les nouveaux studios de Sud Radio

"Ce que nous avons aimé chez Zenon, c’est leur esprit start-up, ils sont en évolution permanente. Nous leur faisons beaucoup de retours. On est contents pour eux car Sud Radio est leur première radio généraliste nationale" explique Bruno Dubois, directeur de l’antenne. Concernant le hardware, des consoles DHD ont été installées et le traitement de son est effectué par un Omnia 9, vendu par IP Studio. La station a fait le choix de la régie ouverte. "Nous avions la place et suffisamment de recul, sans qu’il y ait d’interférences entre le technicien et les animateurs. J’adore ce type de régies car il n’y a pas de frontières et il y a un lien constant entre la régie et l’antenne" justifie Bruno Dubois.

Les deux studios sont tous équipés par 8 caméras HD automatiques, pilotées par Zenon, "ce qui nous permet d’avoir des images pour des reprises en télévision".