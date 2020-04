Découvrez les coulisses de "La Lettre Pro à la maison" avec Marc Brelot de VizionR (OK)

Depuis un mois, La Lettre Pro de la Radio propose tous les après-midis à 17 heures, une émission quotidienne en live streaming vidéo diffusé sur Facebook, Twitter et la plateforme connectonair.com. Un petit exploit technique permis grâce à plusieurs outils et solutions : l'application Switcher Studio déployée en mode régie sur un iPad et un MacBook, alimentée par un iPhone Xr utilisé en caméra distante. Le signal est ensuite envoyé à la plateforme Synthésia de Vizion'R qui restransmet sur Facebook, Twitter et YouTube en direct. Les équipes de La Lettre Pro de la Radio et Marc Brelot, de Vizon'R vous propose de découvrir le dispositif en image.