DeBATTLE : la nouvelle libre antenne de Mouv'

À travers "DeBATTLE", Mouv’ offre une tribune d’expression libre à la jeunesse et répond ainsi à sa forte attente. Les auditeurs ont spontanément appelé en nombre pour participer à l’émission en direct dès le lancement du programme. "DeBATTLE se veut porter haut la voix de la jeunesse et entend aller à la rencontre du public lors d’événements dédiés à l’instar du concours d’éloquence lancé à l’occasion de la campagne présidentielle en 2017" explique la radio. L'émission est également diffusée en direct sur YouTube et sur mouv.fr.