Dans une voiture, le meilleur compagnon, c'est la radio

Mais, de plus en plus, la conduite devient connectée, communautaire et déléguée. Ces modifications des comportements d'écoute ont logiquement suivi l'évolution des postes de conduite durant ces 20 dernières années avec désormais la présence d'écrans embarqués de grandes tailles dans les habitacles, des commandes vocales et gestuelles.

Selon une étude récente comparant 30 modèles de véhicules sortis en 2017, ces systèmes de plus en plus complexes sont une source majeure de distraction. Resteront-ils seulement une source de distraction radiophonique ?