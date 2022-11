DRM : des ondes ont parcouru 8 000 km

La transmission expérimentale, qui diffusait de la musique électronique, a parcouru environ 5 000 milles soit 8 000 kilomètres. La société a déjà effectué des tests en utilisant différentes fréquences, antennes et autres combinaisons de puissance.Le test final du 2 novembre dernier a été confirmé comme un succès lorsque l'audio a pu être enregistré à partir d'un récepteur en ligne KiwiSDR situé à New Delhi mais également à Bangalore, ce qui prouve la puissance de la radio à ondes courtes et notamment grâce au DRM qui peut ainsi transmettre des ondes sur de très longues distances. L'audio a également été capté à Bangkok mais aussi au Canada.Lire l'article complet sur RedTech