DAB+ : plus de 20% de la population couverte

Le SIRTI et les 169 radios indépendantes se félicitent de l’annonce par le CSA du dépassement du seuil de 20% de la population française couverte par le DAB+, à partir duquel les constructeurs sont obligés d’équiper dans les 18 mois tous les postes de radio d’une puce DAB+. "Ce moment, attendu depuis longtemps, est à porter en grande partie au crédit des radios indépendantes et va enfin permettre aux auditeurs de s’équiper plus facilement (en 2017, seulement 8% des individus étaient équipés en poste DAB+ et 8% des autoradios étaient compatibles avec cette norme)" rappelle le SIRTI. "Cette annonce est rendue possible grâce à l’engagement sans faille des radios indépendantes depuis plus de 10 ans".