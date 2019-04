DAB+ : le point sur le déploiement en Europe

En Belgique, l’organisation de défense des consommateurs souhaite également le retrait du commerce d’appareils exclusivement FM, qui deviendront obsolètes à terme. À partir du moment où l’on vend encore aujourd’hui des appareils radio ne captant exclusivement que la FM, "il serait inacceptable de devoir les ramener au parc à conteneurs dans quelques années" juge l'organisation. Aux Pays-Bas, les études d’écoute des auditeurs incluront maintenant l’écoute numérique en DAB+ et en ligne. En Pologne, des tests du système de notification d'urgence du ministère de l'Intérieur et de l'administration utilisant le système numérique T-DAB + de la radio polonaise sont en cours. On connait l’importance de prévenir la population en cas de grave crise et la radiodiffusion est le vecteur d’alerte le plus robuste.