DAB+ : l’interface utilisateur dans les véhicules

Les directives mises à jour incluent des précisions sur la mise en œuvre de la radio hybride dans les véhicules connectés avec le DAB, des conseils sur des fonctionnalités telles que les commandes vocales, les logos et les itinéraires de test DAB ainsi que l’intégration des commentaires des partenaires constructeurs automobiles. La nouvelle version, basée sur des études de consommation menées à l'origine dans cinq pays différents, peut être téléchargée ICI Soulignons que le WorldDAB organisera le 29 juin 2019, le WorldDAB Automotive. Une occasion pour en savoir plus sur les nouveaux projets de collaboration proposés par les secteurs de l’automobile et de la radiodiffusion afin de développer une expérience de radio numérique améliorée dans la voiture. La manifestation aura lieu Centro Congressi Lingotto à Turin.