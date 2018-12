DAB+ : Radio Classique est arrivée en Alsace

"Radio Classique poursuit ainsi sa transition numérique" a expliqué Jean-Francis Pécresse, directeur de Radio Classique. Grâce à la Radio Numérique Terrestre, les Alsaciens, à Strasbourg, Colmar et Mulhouse peuvent désormais Radio Classique. "C'est une profonde satisfaction pour notre radio qui a vocation à étendre au plus grand nombre ses programmes originaux mêlant l'information de la qualité et la grande musique classique. Aux côtés des radios qui partagent avec celle ce service de diffusion numérique, Radio Classique a la conviction que la diffusion zen DAB+ est un choix structurant pour l'avenir de la radio".

La station se félicité de la volonté du CSA de développer ce mode d'écoute destiné à assurer, sur les axes autoroutiers, routiers nationaux et dans les grandes agglomérations, une continuité de réception et une meilleure qualité de son.