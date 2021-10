DAB+ : BFMTV se décline en radio avec BFM Radio

L’opportunité notamment pour les automobilistes équipés et se déplaçant sur l’axe autoroutier principal du pays (Paris – Lyon – Marseille) de profiter de leurs programmes d’info en version audio. D'ici 1 an, cette nouvelle technologie sera progressivement étendue à 40% du territoire. "Grâce au DAB+, la radio se développe via le réseau de diffusion hertzien terrestre et offre des bénéfices majeurs aux auditeurs français avec un son de meilleure qualité et une continuité d’écoute en voiture accrue" explique BFM Radio qui sera également disponible sur l’application BFMTV et le site bfmradio.com.

Les radios du groupe Altice, BFM Business et RMC sont également disponibles dès ce 12 octobre via la technologie DAB+ sur les appareils équipés afin de permettre une grande qualité d’écoute pour tous les Français.