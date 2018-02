Crue de la Seine : une reporter de France Bleu Normandie évacuée par les pompiers

"L'eau stagne et elle ne redescend pas. On commence à tous tourner en rond dans ce petit îlot isolé. Les heures passent et on perd à peine quelques centimètres. Dans le jardin, l'eau m'arrive à la taille, je ne peux pas rentrer à la rédaction à Rouen" explique la journaliste sur le site de France Bleu "Vers 18h30, les pompiers passent de maison en maison pour s'assurer que tout va bien, beaucoup de riverains n'ont ni chauffage ni d'électricité. Et il repartent avec... une reporter de France Bleu sur le dos".