"Crimes et témoignages" : le nouveau podcast de France Bleu

"Crimes et témoignages" est produit par France Bleu Alsace, France Bleu Armorique, France Bleu Béarn Bigorre, France Bleu Besançon et France Bleu Lorraine Nord. Les auditeurs partent sur la trace de faits divers racontés par ceux qui les ont vécus avec la voix intro et outro de Gilles Lenoir. Hervé Boulay a signé l'identité sonore et Louise Aubin, les visuels avec Sophie Henocq (documentaliste INA) et Bénédicte Courret (cheffe de projet). Il met en avant une disparition à Pau, nous conduit dans une maison abandonnée de leur village du Doubs, en Alsace, à Lannion ou encore dans le pays de Bitche

Ce podcast original France Bleu, "Crimes et témoignages", est disponible depuis ce 7 juillet, à écouter sur les applications "Ici" par France Bleu et France 3 et Radio France.