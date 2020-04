Covid-19 : une hausse de 16% de l'audience pendant le confinement au Canada

StatsRadio a comparé l’écoute de la radio avant et depuis le confinement au Québec. Ces comparaisons sont basées du 15 février au 13 mars et du 14 mars au 10 avril 2020 sur 31 stations de radio communautaires au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Le nombre d’auditeurs moyens sur une semaine par station a augmenté de 16%. Tandis que le nombre total des auditeurs moyens par semaine a augmenté de 12% ( une moyenne de 672 280 auditeurs/semaine du 14 mars au 10 avril comparée à 601 470 auditeurs/semaine du 15 février au 13 mars).

La moyenne de l’augmentation du temps d’écoute des 31 stations est 4 %. Le nombre total d’heures d’écoute a gonflé de 2 % pendant le confinement soit un total de 12 338 600 heures d’écoute du 14 mars au 10 avril par rapport à un total de 12 042 000 heures d’écoute du 15 février au 13 mars.