Covid-19 : un fonds d’urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture au Canada

Les organisations partenaires seront contactées afin que les fonds puissent commencer à être versés aux organismes culturel et sportifs. Patrimoine canadien travaille en étroite collaboration avec ses partenaires, en particulier le Conseil des arts du Canada, le Fonds des médias du Canada, FACTOR, Musicaction et Téléfilm Canada, pour distribuer les fonds aussi rapidement que possible en utilisant les canaux existants. Jusqu'à 326.8 millions de dollars seront administrés par Patrimoine canadien et répartis entre certains programmes du ministère et organismes du portefeuille, ainsi que les principaux organismes de prestation. Plus précisément, 115.8 millions, pour appuyer le secteur audiovisuel canadien, seront distribués par le Fonds des médias du Canada (88.8 millions) et Téléfilm Canada (27 millions).