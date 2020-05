Covid-19 : les impacts sur les radios en Belgique

Une importante majorité des éditeurs a adapté ses programmes pour faire face à la crise ou pour répondre aux besoins des auditeurs : c’est le cas pour 2/3 des radios en réseau et 78% des radios indépendantes qui ont participé à l’enquête. L’arrêt de la vie culturelle a entraîné la suspension des agendas et des émissions de promotion culturelle ; les rendez-vous d’information et autres émissions spéciales sur la crise se sont multipliés ou encore les animateurs sont devenus des ambassadeurs des consignes de sécurité en donnant l’exemple et les émissions ont été produites à distance.

"La radio a dans cette crise démontré à plus d’un titre sa grande versatilité et la rapidité avec laquelle ce média peut s’adapter pour faire face à de nouveaux défis. Les éditeurs ont joué la carte d’une proximité renforcée avec les auditeurs, alors que s’imposait la distanciation sociale, maintenant ainsi un nécessaire lien sociétal entre citoyens" souligne le CSA.