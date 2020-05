Covid-19 : l'audience de la radio au Canada résiste à la crise sanitaire

Pendant la crise du Covid-19, les Canadiens de tous âges ont écouté la radio AM et FM sur différentes plateformes selon les chiffres de Numeris malgré le confinement et donc, le changement des habitudes (moins de déplacements en voiture entre le domicile et le lieu de travail) ; Les jeunes Canadiens ont été davantage attiré par la diffusion en numérique. De plus en plus de Canadiens, en particulier les 18-34 ont écouté les radios AM / FM via des enceintes connectées et l'écoutent désormais plus souvent.L'étude complète est accessible ICI