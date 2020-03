Covid-19 : décalage de règlement accordé aux radios du SIRTI

Les radios du SIRTI ont pris des mesures pour assurer une continuité de leurs antennes. "Il est primordial, en cette période difficile d’inquiétude et de confinement, de ne pas rompre le lien social avec les millions d’auditeurs qui les écoutent chaque jour. Pourtant, ces choix courageux vont entrainer pour les radios indépendantes des difficultés financières importantes. Les ayants-droit sont également durement touchés par cette crise. L’annulation de l’ensemble des spectacles vivants et la fermeture d’une grande partie des commerces français auront un impact très significatif sur les rémunérations qui leurs reviennent". Face à cette situation, la solidarité nationale s’impose. Le SIRTI et la SPRÉ (SCPA, ADAMI et SPEDIDAM) se mobilisent pour accompagner aux mieux les radios indépendantes.