Coup d'envoi d'une nouvelle Semaine du Son

Fondée par Christian Hugonnet, ingénieur en acoustique et techniques de prise du son, a crée l’association qui regroupe des professionnels du son : musiciens, ingénieurs du son, acousticiens, médecins, spécialistes qui souhaitent sensibiliser le public à l’importance de la qualité de l’environnement sonore dans l’épanouissement de la vie de chacun et de la collectivité. Cette année, cette association organise la 15e Semaine du Son , du 20 janvier au 4 février.Cette année encore, ce temps fort permettra de mettre en exergue la santé auditive. Les limites de la perception auditive ne sont pas extensibles en niveau, compte tenu des capacités humaines d’écoute. L’oreille ne disposant pas de paupière, l’être humain écoute sans cesse un monde qui recourt de plus en plus à la sonorisation, à l’audiovisuel et à l’écoute de proximité, à des niveaux sonores de plus en plus élevés, souvent et de manière continue.