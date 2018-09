ConnectOnAIr : le nouveau média interactif actuellement en direct

ConnectOnAir se positionne également comme un véritable hub des professionnels de la radio. Tout d'abord, ConnectOnAir sera désormais "LA" plateforme d'inscription au Salon de la Radio 2019 vous permettant également de mettre à jour votre profil et vos informations et vous affilier à une société dans laquelle vous travaillez ou si vous n'en avez pas, naviguer simplement en visiteur. Elle permettra aux fournisseurs et prestataires de services de mettre à jour leurs informations, les marques, les produits et les contacts si certains professionnels sont à la recherche de produits ou de services et les bons contacts pour ne pas perdre de temps.

ConnectOnAir rassemblera les dernières actualités pour synthétiser tous les services que les Éditions HF proposent aujourd'hui : site web d'actu, magazine papier et digital, petites annonces, boutiques en ligne, Salon de la Radio et base de données européenne de tous les acteurs.