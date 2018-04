Classement ACPM : Oui FM confirme ses audiences

"Ces résultats ACPM de l'audience sur Internet confirment pour la deuxième fois consécutive la progression révélée par Médiamétrie depuis 3 vagues et récompensent l'important travail réalisé par l’équipe d'Emmanuel Rials. Les auditeurs sont de plus en plus nombreux à écouter Oui FM sur tous les supports, FM, DAB+, et Internet, dans toute la France. Oui FM est clairement un format unique en son genre qui plait aux auditeurs" a expliqué hier Arthur Essebag, propriétaire de la radio. La marque prend ainsi, pour la 2e fois, la 1ère place des Indés Radios, et représente toujours la 15e marque la plus écoutée de France toutes radios confondues avec une belle progression.

L'équipe veut continuer de faire de la station "une marque nationale" et qu'elle soit présente "sur tous les supports d'écoute à la disposition des auditeurs".