Envoyer à un ami Version imprimable Partager

Cinq événements à ne pas manquer en 2020





À vos agendas ! La seconde partie de cette saison radiophonique sera ponctuée par plusieurs événements européens à ne pas manquer. Si vous aimez conjuguer la radio et sa pratique au futur, vous n'aurez que l'embarras du choix, à commencer par l'événement où il faudra être : le Salon de la Radio et de l'Audio Digital, dans moins d'un mois.

Salon de la Radio (Paris)

La prochaine édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital (lire aussi page 13) se déroulera à la Grande Halle de la Villette à Paris les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020. Après le Québec (2014), la Suisse (2015) et la Belgique (2016), l’Angleterre en 2017, la Norvège et les pays nordiques en 2018, les pays ibériques en 2019, l'Allemagne et l'Autriche seront les pays invités d’honneur du seul événement européen célébrant tous les métiers de la radio. Soixante-douze heures pour parler et penser radio !

Infos et inscriptions sur connectonair.com



Longueur d’Ondes (Brest)

Chaque année, depuis 17 ans, le Festival de la radio et de l'écoute, Longueur d'ondes, est organisé à Brest. Cet événement veut faire de la radio le centre de toutes les attentions. La prochaine édition de notre manifestation se déroulera du 4 au 9 février 2020 au Quartz, scène nationale de Brest. Quelques grands noms de la radio devrait y faire le déplacement.

Infos et inscriptions sur longueur-ondes.fr



ARARO (Neuchâtel)

Moment fort dans le cadre de saison radiophoniques chez nos voisins et amis suisses, la 11e édition de l'Atelier Radiophonique Romand (ARARO) aura lieu le vendredi 7 février 2020 à Neuchâtel en Suisse. La crédibilité de la radio au centre de cet événement qui débutera à 09h par un discours de Nathalie Pignard-Cheynel, professeure en journalisme numérique (AJM). Infos et inscriptions sur araro.ch



Radiodays (Lisbonne)

La première édition des Radiodays Europe s'est tenue en 2010 à Copenhague. En 2012, les Radiodays Europe ont déménagé à Barcelone et en 2013, à Berlin. À Dublin en 2014 et à Milan en 2015, les Radiodays Europe ont accueilli plus de 1 300 délégués de 60 pays. À Paris en 2016 et à Amsterdam 2017, on comptait 1 500 délégués de 62 pays, et plus de 1 600 délégués à Vienne en Autriche, en 2018. Puis à Lausanne l'an passé. En 2020, les Radiodays Europe reviennent donc sur la péninsule ibérique et feront étape durant trois jours à Lisbonne, capitale du Portugal.

Infos et inscriptions sur radiodayeurope.com



Assises du journalisme (Tours)

Les 13e Assises Internationales du Journalisme de Tours se dérouleront du 1er au 3 avril 2020 sur le site Mame et au Théâtre Olympia à Tours, suivies du Salon du Livre du Journalisme, le samedi 4 avril 2020. Thème retenu en 2020 : "Urgence Climatique et responsabilités journalistiques". Trois jours pour partager, confronter, toutes les initiatives éditoriales, toutes les expérimentations. Chaud devant !

Infos et inscriptions sur journalisme.com. La prochaine édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital (lire aussi page 13) se déroulera à la Grande Halle de la Villette à Paris les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020. Après le Québec (2014), la Suisse (2015) et la Belgique (2016), l’Angleterre en 2017, la Norvège et les pays nordiques en 2018, les pays ibériques en 2019, l'Allemagne et l'Autriche seront les pays invités d’honneur du seul événement européen célébrant tous les métiers de la radio. Soixante-douze heures pour parler et penser radio !Chaque année, depuis 17 ans, le Festival de la radio et de l'écoute, Longueur d'ondes, est organisé à Brest. Cet événement veut faire de la radio le centre de toutes les attentions. La prochaine édition de notre manifestation se déroulera du 4 au 9 février 2020 au Quartz, scène nationale de Brest. Quelques grands noms de la radio devrait y faire le déplacement.Moment fort dans le cadre de saison radiophoniques chez nos voisins et amis suisses, la 11e édition de l'Atelier Radiophonique Romand (ARARO) aura lieu le vendredi 7 février 2020 à Neuchâtel en Suisse. La crédibilité de la radio au centre de cet événement qui débutera à 09h par un discours de Nathalie Pignard-Cheynel, professeure en journalisme numérique (AJM).La première édition des Radiodays Europe s'est tenue en 2010 à Copenhague. En 2012, les Radiodays Europe ont déménagé à Barcelone et en 2013, à Berlin. À Dublin en 2014 et à Milan en 2015, les Radiodays Europe ont accueilli plus de 1 300 délégués de 60 pays. À Paris en 2016 et à Amsterdam 2017, on comptait 1 500 délégués de 62 pays, et plus de 1 600 délégués à Vienne en Autriche, en 2018. Puis à Lausanne l'an passé. En 2020, les Radiodays Europe reviennent donc sur la péninsule ibérique et feront étape durant trois jours à Lisbonne, capitale du Portugal.Les 13e Assises Internationales du Journalisme de Tours se dérouleront du 1er au 3 avril 2020 sur le site Mame et au Théâtre Olympia à Tours, suivies du Salon du Livre du Journalisme, le samedi 4 avril 2020. Thème retenu en 2020 : "Urgence Climatique et responsabilités journalistiques". Trois jours pour partager, confronter, toutes les initiatives éditoriales, toutes les expérimentations. Chaud devant ! Brulhatour Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur





Dans la même rubrique : < > Comment Mouv’ parle aux jeunes Plein Pau sur Virgin Radio